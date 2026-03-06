Zé Ronaldo conta como entrou na política e lembra do primeiro “santinho” em reunião com os lambe-lambe

A audiência dos fotógrafos lambe-lambe da praça Bernardino Bahia com Zé Ronaldo, para reivindicar a confecção de “quiosques fotográficos”, provocou lembranças políticas no Prefeito de Feira que passou a relatar como ingressou na politica-partidária e a confecção da sua primeira propaganda política da época, um “santinho” com a foto do candidato a vereador, feita por um fotógrafo da Praça do Lambe-Lambe, Seu Manoel, do box 35. Foi uma maneira diferente que o Prefeito encontrou de dizer que sabe da importância da atividade e que ela está viva na memória coletiva da população feirense. A citação do nome do antigo colega criou um clima muito favorável, deixando os fotógrafos completamente à vontade.

São cinco profissionais que resistem na praça. A demanda é pouca, mas ainda há muita gente que procura os serviços. Além de Zé Alves, estavam presentes na audiência Erivaldo Conceição, Neuseni Almeida, Carlos Assis e Walteni Conceição. Os fotógrafos foram acompanhados também pelo secretário de Cultura, Cristiano Lobo e dois conselheiros municipais de Cultura, Jaitan Alves e Mano Gavazza.

Depois de ouvir as reivindicações, o Prefeito marcou uma reunião deles com o secretário Carlos Brito, na segunda-feira, para juntos com técnicos encontrem um modelo adequado para eles.