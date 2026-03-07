Vinte e nove mil inscritos para o concurso neste domingo em Feira; Veja locais de prova

As provas objetivas e discursivas (redação) do concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, que oferta mil vagas para professores da rede municipal de ensino, serão realizadas neste domingo (8). Ao todo, 29.082 candidatos se inscreveram para participar do certame.

O concurso oferece 782 vagas para pedagogo, além de vagas para professores de Língua Portuguesa (40), Língua Inglesa (26), Matemática (35), Ciências (40), Geografia (25), História (27), Educação Física (15) e Artes (10), além da formação de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 5.212,34 para jornada de 40 horas semanais

As provas serão aplicadas em dois turnos. Pela manhã, das 8h às 13h, para os cargos de professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física e Artes. Já no turno da tarde, das 15h às 20h, será aplicada a prova para professor(a) pedagogo.

Os portões serão abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h, no turno da manhã. À tarde, os portões abrem às 14h e fecham às 15h.

Os candidatos podem consultar o local de prova no site da banca organizadora: https://concurso.idecan.org.br/ .

De acordo com o cronograma, o resultado definitivo das provas objetivas será divulgado em 20 de abril, o resultado das provas discursivas está previsto para 25 de maio, e o resultado final do concurso deverá ser publicado em 14 de julho.

LOCAIS DE PROVA

Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano

Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand

Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim

CETI Carolina Maria de Jesus

CETI Professora Angélica Vergne de Morais

Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana

Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina de Melo Erismann

Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Ana Alice Figueiredo

Colégio Estadual Dr. Jair Santos Silva

Colégio Estadual Ernesto Carneiro Ribeiro

Colégio Estadual Professora Carminda Mascarenhas – Tempo Integral

Colégio Estadual Santo Antônio

Colégio Estadual Tecla Melo

Colégio Estadual Teotônio Vilela – Tempo Integral

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães – Tempo Integral

Escola Municipal João Durval Carneiro

Escola Municipal Monteiro Lobato

Escola Municipal Professora Eli Queiroz de Oliveira

Instituto de Educação de Tempo Integral Gastão Guimarães

Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia – somente tarde

UNEF – Universidade de Ensino Superior de Feira de Santana – somente tarde

Foto: Jorge Magalhães