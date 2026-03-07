Vinte e nove mil inscritos para o concurso neste domingo em Feira; Veja locais de prova

As provas objetivas e discursivas (redação) do concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, que oferta mil vagas para professores da rede municipal de ensino, serão realizadas neste domingo (8). Ao todo, 29.082 candidatos se inscreveram para participar do certame.
O concurso oferece 782 vagas para pedagogo, além de vagas para professores de Língua Portuguesa (40), Língua Inglesa (26), Matemática (35), Ciências (40), Geografia (25), História (27), Educação Física (15) e Artes (10), além da formação de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 5.212,34 para jornada de 40 horas semanais
As provas serão aplicadas em dois turnos. Pela manhã, das 8h às 13h, para os cargos de professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física e Artes. Já no turno da tarde, das 15h às 20h, será aplicada a prova para professor(a) pedagogo.
Os portões serão abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h, no turno da manhã. À tarde, os portões abrem às 14h e fecham às 15h.
Os candidatos podem consultar o local de prova no site da banca organizadora: https://concurso.idecan.org.br/ .
De acordo com o cronograma, o resultado definitivo das provas objetivas será divulgado em 20 de abril, o resultado das provas discursivas está previsto para 25 de maio, e o resultado final do concurso deverá ser publicado em 14 de julho.
LOCAIS DE PROVA
Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano
Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand
Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim
CETI Carolina Maria de Jesus
CETI Professora Angélica Vergne de Morais
Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana
Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina de Melo Erismann
Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Ana Alice Figueiredo
Colégio Estadual Dr. Jair Santos Silva
Colégio Estadual Ernesto Carneiro Ribeiro
Colégio Estadual Professora Carminda Mascarenhas – Tempo Integral
Colégio Estadual Santo Antônio
Colégio Estadual Tecla Melo
Colégio Estadual Teotônio Vilela – Tempo Integral
Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães – Tempo Integral
Escola Municipal João Durval Carneiro
Escola Municipal Monteiro Lobato
Escola Municipal Professora Eli Queiroz de Oliveira
Instituto de Educação de Tempo Integral Gastão Guimarães
Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia – somente tarde
UNEF – Universidade de Ensino Superior de Feira de Santana – somente tarde
