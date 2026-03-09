Jerônimo recebe Hugo Mota em Salvador e espera agilidade na tramitação de propostas para a Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues recebeu, nesta segunda-feira (9), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em Salvador. O encontro reuniu secretários estaduais e deputados federais da bancada baiana.

Para Jerônimo, a aproximação com a presidência da Câmara e com a bancada federal é fundamental para garantir agilidade na tramitação de propostas e na viabilização de investimentos. “Nesse momento conversamos sobre projetos estruturantes, como a ampliação de metrô, construção do VLT, PL do cacau e outras demandas prioritárias”, destacou o governador.

“Reafirmo que deixo sempre as portas abertas ao governador Jerônimo, ao seu governo, para que juntos possamos trabalhar em parceria pela Bahia e pelo Brasil”, destacou o presidente da Câmara.