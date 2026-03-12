Samba da Segunda-Feira na Praça do Tropeiro não pode parar; Um apelo aos comerciantes do Centro de Abastecimento

As obras de requalificação que a Prefeitura de Feira realiza na Praça do Tropeiro felizmente estão em andamento e agora chegaram de vez aos boxes dos comerciantes que promovem e acolhem o tradicional Samba da Segunda-Feira. Sem os boxes, o Samba não tem mais espaço para fazer a roda.

Para que a 8 Baixos de Luizinho sanfoneiro não silencie junto com os pandeiros e toda percussão, e paralise sambadeiras e sambadores e deixe menos alegre a segunda-feira na Feira, existe uma alternativa, a melhor, logo ali perto, no mesmo trecho, no mesmo ecossistema : a área de alimentação e bares do Shopping Popular/Centro de Abastecimento, aquela abraçada entre os Galpões das Farinhas e da Carne.

Já houve ali uma vez, logo que as obras começaram. Mas, alguns donos de boxes sentiram-se incomodados e a Prefeitura, através da administração do Centro de Abastecimento, desautorizou o uso do local para o Samba da Segunda

Fazemos então um apelo à compreensão e à parceria dos comerciantes e permissionários desses espaços. Sabemos que a rotina no Centro é de trabalho duro, mas acolher o samba de forma provisória é um ato de solidariedade que traz benefícios para todos.

O Centro de Abastecimento sempre foi a casa do povo feirense. Abram as portas e ajudem a manter viva essa chama.cultural, simples e espontânea.

Assim que a Praça do Tropeiro estiver pronta, o samba volta para casa e a gratidão por essa parceria ficará na História da Feira popular e civilizada.

O samba não pode parar. Vamos juntos fazer essa roda girar.