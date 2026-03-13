Aula Magna na UEFS apontou impactos negativos da PEC da reforma administrativa

A reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional foi criticada durante a Aula Magna do semestre 2026.1 da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Pesquisadora do tema, a professora Virgínia Fontes, da Universidade Federal Fluminense (UFF), ministrou a aula e apontou os impactos negativos sobre o funcionamento das universidades públicas, mas também sobre o serviço público de forma geral.

Para ela, entre os efeitos previstos estão a precarização dos serviços e a redução dos direitos trabalhistas.

A PEC 32/2020) foca na modernização do RH do Estado, alterando regras de estabilidade e formas de contratação para futuros servidores. Ela busca reduzir gastos a longo prazo e aumentar a eficiência, mas também gera debates intensos sobre o risco de apadrinhamento político.

O tema da aula magna foi proposta pela Associação dos Docentes da Uefs. Diretor da entidade, o professor Edson do Espírito Santo Filho afirmou que a mobilização dos servidores públicos contra a reforma vai continuar, embora não haja expectativa de votação da proposta em 2026, já que as eleições acontecem em outubro e o tema é impopular.

Equipe de jornalismo da TV Olhos D’água cobriu a Aula Magna

FICHA TÉCNICA

Produção: André Pomponet

Apresentação e edição de texto: André Pomponet

Edição: Clebson Matos

Videografismo: Hiago Ribeiro

Imagens: Jorge Menezes

Redes Sociais: Késsia Campos

Coordenação: Paula Peixoto