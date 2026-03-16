Templo do Orixá Exu promove roda de conversa no CUCA contra o feminicídio

No próximo dia 28 de março (um sábado), o Teatro do Cuca será palco de uma roda de conversa para discutir formas de impedir o feminicídio, promovida pelo Templo do Orixá Exu: Ẹgbẹ́ Òrìṣà Ẹlẹ́gbárá Atèlé Elédàá.

O projeto “Março Vermelho e Preto”,traz o tema: “Povos de Terreiro unidos contra o feminicídio”. Começa às 15h e contará com a participação de quatro palestrantes, que apresentarão falas curtas e potentes sobre a temática. Após as exposições, o público terá um momento de abertura para participação, garantindo uma construção dialógica e comunitária.

O Templo do Orixá Exu, foi criado em 2021, no distrito de Maria Quitéria

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