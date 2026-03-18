Diretor da SOMA destaca colaboração dos comerciantes com a obra da Praça do Tropeiro

O diretor de Obras da Superintendência de Manutenção da Prefeitura de Feira, Ianco Pinho, agradeceu aos comerciantes permissionários dos boxes da Praça do Tropeiro “pela colaboração para o bom andamento das obras” que entraram agora na segunda etapa.

A praça está sendo requalificação e a primeira etapa das obras, conforme Ianco Pinho, já foi concluída e envolveu implantação do passeio, meio-fio, canteiros com bancos em concreto, iluminação, até a arena a céu aberto, com arquibancada e palco fixo para apresentação de shows, escadas e rampas.

Já a segunda etapa engloba a conclusão das baterias de sanitários masculinos e femininos, que entram na fase de pintura e colocação de telhado, e também a reforma e modernização dos quiosques ou boxes.

Foto:GabrielCalazans/SecomFSA