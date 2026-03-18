Jerônimo visita 11 municípios até domingo; governador quer bater a meta dos 417

O governador Jerônimo Rodrigues inicia, nesta quinta-feira (19), mais uma série de agendas oficiais pelo interior da Bahia, percorrendo 11 municípios, até o domingo (22). Os compromissos incluem anúncios, autorizações e inaugurações de obras e investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde e educação.

A agenda começa pelo Extremo Sul, com visitas aos municípios de Itanhém e Medeiros Neto, na quinta-feira (19).

Na sexta (20), o governador segue para a região do Sisal, com compromissos em Conceição do Coité; e também para o território Semiárido Nordeste II, onde cumpre agenda em Ribeira do Amparo, Cipó, Ribeira do Pombal e Tucano.

No sábado (21), a programação continua na região sisaleira, em Capela do Alto Alegre, e avança para a Chapada Diamantina, com visita ao município de Ruy Barbosa, seguindo para Itaberaba, na região do Piemonte do Paraguaçu.

No domingo (22), o encerramento das agendas ocorre no centro-norte baiano, em Serra Preta.

O governador já visitou 377 dos 417 municípios baianos, a meta é alcançar todo o estado nos próximos meses

Foto: Amanda Ercília/GOVBA