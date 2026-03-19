Filarmônica Terpsícore Popular é a convidada da 25 de Marco para a retreta na Matriz da Feira

A Filarmônica Terpsícore Popular, da cidade de Maragogipe, no Recôncavo baiano, é a convidada especial da terceira apresentação do Projeto Retreta, que acontece no dia 25 de março, às 19h, no coreto da Praça da Matriz (Praça Renato Galvão), em Feira de Santana.

Fundada em 13 de junho de 1880, a Terpsícore Popular é uma das tradicionais filarmônicas da Bahia, com uma trajetória marcada pela preservação da música de banda e pela formação de novos instrumentistas. Com um corpo musical formado por cerca de 40 músicos, muitos deles oriundos da própria escolinha da instituição, a filarmônica mantém viva uma tradição cultural que atravessa gerações no Recôncavo baiano.

Para o maestro Antônio Carlos Neves Júnior, da Sociedade Filarmônica 25 de Março, a participação da banda maragogipana reforça o espírito de intercâmbio cultural que marca o Projeto Retreta. Segundo ele, a Terpsícore Popular chega a Feira de Santana trazendo um repertório amplo e representativo da tradição das bandas filarmônicas.

De acordo com o maestro, o programa musical reúne marchas, dobrados, boleros, trechos de ópera, além de música pop e trilhas de cinema, demonstrando a versatilidade da formação de banda e o diálogo entre tradição e contemporaneidade. “É um repertório que valoriza a riqueza da escrita para banda e reafirma o papel das filarmônicas como guardiãs da memória musical, sempre em diálogo com o público de hoje”, destaca.

A apresentação também marca uma data simbólica: 25 de março é o dia de fundação da Sociedade Filarmônica 25 de Março, que neste ano comemora 158 anos de história. A participação da Terpsícore Popular reforça o caráter comemorativo da noite, reunindo duas instituições centenárias da música baiana no coreto da Praça da Matriz.

Além das apresentações musicais, o público poderá visitar a exposição fotográfica “Notas de um Tempo Antigo: Imagens que Contam Histórias”, com registros históricos da cidade de Feira de Santana.

O Projeto Retreta é uma produção da Sociedade Filarmônica 25 de Março, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Rede Menor Preço, DPC Distribuidora e Bartofil, apoio institucional da Fundação Senhor dos Passos e realização do Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.