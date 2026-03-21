Revista sobre histórias de José Ronaldo será lançada nesta segunda (23), na CDL

O projeto é assinado pelo site O Protagonista e tem edição de Augusto Ferreira, com reportagens de Ordachson Gonçalves e direção comercial de Eliel Paiva. A proposta é contar histórias inéditas e episódios marcantes da trajetória política e pessoal de José Ronaldo, figura que é frequentemente apontada como um dos nomes mais influentes da política no interior baiano.

“A revista chega com aquele tom de bastidor que muita gente adora: relatos, curiosidades e momentos que ajudam a entender como se constrói uma carreira política de décadas. Porque, no fim das contas, política não se faz só em palanque — e é exatamente isso que a publicação quer escancarar”, revela Augusto Ferreira, coordenador do projeto.

O lançamento deve reunir um verdadeiro “quem é quem” da política regional, além de nomes da imprensa e convidados de cidades vizinhas. E claro, o próprio José Ronaldo estará presente.