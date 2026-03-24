Edição online da revista “Além do Palanque” traz reportagens extras

A edição online da revista “Além do Palanque: As histórias de José Ronaldo” conta com 64 páginas – 20 a mais que a edição impressa – trazendo oito reportagens exclusivas nesta versão, que pode ser baixada através do endereço eletrônico: http://revista.oprotagonistafsa.com.br .

Entre os destaques está a reportagem “O pai que quis um sucessor, mas encontrou um médico”, na qual o ex-prefeito aborda sua relação com o filho primogênito, Fabinho, e as expectativas, frustradas, de vê-lo seguir carreira política.

Outro conteúdo exclusivo da edição digital é a matéria “Professor que virou secretário; uma história que nasceu na Uefs”, que resgata a ligação entre José Ronaldo e Carlos Brito. A relação entre os dois teve início no ambiente acadêmico da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde Brito foi professor de Ronaldo no curso de Administração — vínculo que evoluiu para uma parceria política duradoura.

A revista também traz a reportagem “Perdi uma eleição e comemorei”, em que José Ronaldo relembra um dos episódios mais simbólicos de sua carreira, oferecendo uma perspectiva pouco convencional sobre derrotas eleitorais e aprendizado político.

Foto: Jorge Magalhães