Prefeitura de Feira anuncia investimento recorde de R$ 133 milhões em pavimentação

A Prefeitura de Feira de Santana autorizou, no início da manhã desta terça-feira (24), um volume histórico de obras de pavimentação asfáltica ou a paralelepípedo de ruas e avenidas em diversos bairros da cidade, envolvendo recursos recordes em torno de R$ 133 milhões. O início imediato dos serviços de urbanização foi autorizado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã desta terça-feira (24), durante solenidade no Paço Municipal Maria Quitéria.

Dentre as obras de pavimentação, o prefeito José Ronaldo de Carvalho autorizou o início imediato da duplicação e requalificação da avenida Artêmia Pires, trecho entre o Anel de Contorno até as proximidades da Lagoa de Berreca. “É uma obra com extensão de mais de 7 km, contemplando uma avenida por onde passam mais de 3 mil veículos por hora e onde serão aplicadas 18 mil toneladas de asfalto”, destacou o chefe do Executivo Municipal.

Além de alargar totalmente a avenida Artêmia Pires, as obras também vão resultar na instalação de moderna iluminação pública e drenagem. “Hoje assinamos a ordem de serviço para que a empresa possa começar a obra imediatamente. E somente nesta obra o Governo Municipal está investindo R$ 58 milhões. O prazo para execução é de 18 meses”, informou José Ronaldo, ao ressaltar que os recursos estão sendo financiados por meio do banco internacional Fonplata.

Além da avenida Artêmia Pires, a Prefeitura também vai urbanizar diversas outras ruas da cidade em vários bairros, contemplando um total de cerca de 47 km, podendo chegar a 50 km de extensão de pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ou a paralelepípedo. Para tanto, serão investidos cerca de R$ 66 milhões para contratar empresa para fornecimento de pavimentação. “Esta é a maior realização de pavimentação em uma única licitação pública na cidade. E isto é apenas o começo. Minha ideia é fazer 150 km. Estou sonhando com este número”, revelou o prefeito.

A previsão é de que a licitação para contratação de empresa para fornecimento da pavimentação seja concluída dentro de até 30 dias. A licitação deve ser publicada no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Feira de Santana até a próxima sexta-feira (27).

Outras obras de pavimentação já foram licitadas e estão sendo autorizadas pelo prefeito José Ronaldo. O bairro Caseb é uma das comunidades contempladas com as intervenções, sendo anunciada a pavimentação de quase todas as ruas que ainda não possuíam vias públicas com asfalto ou paralelepípedo.

Já estão sendo realizadas obras no distrito de Humildes, com a reconstrução do campo de futebol, reconstrução de ginásio de esportes, recuperação do Mercado Municipal e implantação de rede de drenagem de águas pluviais.

Na Agrovila está sendo realizada a regularização fundiária e pavimentação de algumas ruas, da mesma forma que no bairro Campo do Gado Novo, onde os moradores estão tendo acesso à regularização fundiária e pavimentação de ruas.

Neste conjunto de obras, também estão sendo autorizados serviços de drenagem e pavimentação da rua Linense, no bairro Papagaio.

O prefeito José Ronaldo autorizou também a Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA) a executar obra de pavimentação no bairro Asa Branca, contemplando as ruas Hamilton Rios, Arroio dos Patos, Pará, Arroazes, rua e travessa João Sena, Macacales, Maracani, Maria São Pedro, Paraíso, São Paulo, rua D, Domingos Manhoso, Fanquio, Planeza I, Planeza II e Renascer.

No bairro Alto do Rosário, tem as ruas Dom Silvério, Custódio e Couto Alves. Na Rocinha, tem as ruas Salvador, travessa Salvador, travessa Diplomata, ruas Ipanema, Jorge Teles, Airton Sena, Dilton Coutinho, Samuel, Jaboatão, El Salvador e Genésio Serafim. “Todos os dias, de segunda a sexta-feira, vai ter asfalto caindo nas ruas da cidade”, assegurou o prefeito.

José Ronaldo agradeceu a presença dos secretários municipais, do vice-prefeito Pablo Roberto, do presidente da Câmara Marcos Lima e de vereadores.

Foto: Jorge Magalhães