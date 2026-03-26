Orquestra Neojiba vai fazer três apresentações na China em abril e maio

Entre acordes e sons que atravessam fronteiras e culturas, a Bahia amplia sua presença no cenário mundial com o anúncio da Turnê Internacional China 2026 dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA), considerada a maior já realizada por um grupo brasileiro no país asiático. As apresentações acontecem entre abril e maio, com concertos nas cidades de Pequim, Xi’an, Tianjin e Shenzhen.

A iniciativa faz parte das comemorações do Ano Brasil-China e conta com apoio do Ministério das Relações Exteriores, com patrocínio da BYD Brasil e apoio do Itamaraty.

Com 108 integrantes, entre músicos, maestro e a equipe técnica, a turnê amplia a projeção internacional do programa e fortalece a presença do estado no cenário da música de concerto, destacando elementos da cultura baiana.

Para os músicos, a experiência internacional representa uma oportunidade de crescimento e novas perspectivas de futuro. “Vai ser um divisor de águas, uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. Primeiro, pela oportunidade; segundo, por conhecer outras culturas, outras pessoas e outro idioma. Eu nunca me imaginei viver isso. Estou na expectativa para que chegue logo“, descreveu o trombonista Sérgio Gabryel.

“A gente leva o berimbau para uma sala de concerto, como já fizemos na Europa. O repertório conta também com música de Villa-Lobos, música de compositor mexicano… ou seja, a gente traz as Américas para um posicionamento de destaque, esperando, justamente, provocar e criar fortes laços culturais entre nossos meninos, mas também entre as empresas e as instituições“, afirmou o maestro Ricardo Castro.