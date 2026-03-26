Sábado é dia “D” contra a gripe e terá ‘Vacimóvel’ defronte à Prefeitura de Feira

No Dia “D” de mobilização contra a gripe, no próximo sábado (28), a Secretaria Municipal de Saúde vai reforçar a estratégia de imunização com o vacimóvel, que ficará posicionado em frente à Prefeitura de Feira de Santana, facilitando o acesso de quem circula pela região central da cidade.

A ação tem como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e demais grupos prioritários. Além do vacimóvel, as doses estarão disponíveis das 8h às 13h nas unidades de saúde da sede e também nos oito distritos da zona rural. A campanha contará ainda com um ponto extra no Shopping Avenida, com vacinação no sábado (28) e no domingo (29), das 10h às 20h.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, a estratégia busca ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população. “Com metas amplas e estratégias como unidades móveis e pontos extras de vacinação, o poder público reforça a importância de facilitar o acesso e ampliar a cobertura vacinal, demonstrando que a prevenção continua sendo o caminho mais eficaz para salvar vidas”, afirmou.

O gestor também destacou a relevância da imunização como medida de proteção coletiva. “A vacinação é uma das principais estratégias de proteção à saúde da população, pois cada dose aplicada representa a redução do risco de adoecimento, hospitalizações e até mortes causadas por doenças como a gripe, que ainda fazem vítimas no país”, acrescentou.

A campanha teve início antecipado no município nesta quarta-feira (25), e a meta é vacinar 315.114 pessoas que integram o público elegível. Logo no primeiro dia, a aposentada Edna Alves Sá Teles, de 87 anos, e a filha, Edilene Alves Sá Teles, de 64, procuraram a unidade da Barroquinha para garantir a imunização.

“Ela protege a mim e à minha mãe. Minha caderneta de vacina está completa. Não sinto nada em relação à vacina”, relatou Edilene, reforçando a confiança na proteção oferecida pelo imunizante.

Fotos: Renata Leite