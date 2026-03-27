Há 111 anos foi inaugurado o Mercado Municipal de Feira

Em 1906 o movimento para a construção de um Mercado Público começou a crescer e tomar corpo de projeto. Em 1914, como está marcado em uma das fachadas, começou a construção e foi inaugurado oficialmente no ano seguinte, no dia 27 de março.

Foi um avanço e expansão do comércio. O prédio possui cerca de 2.562 metros quadrados e a maioria dos espaços eram ocupados pelo comércio de carnes, que eram comercializadas nas ruas da feira-livre. Para o jornal Folha do Norte da época, era mais um sinal de que Feira estava deixando de ser “pouso de tropeiros” para se tornar “metrópole”. O jornal exaltou o intendente Bernardino Bahia pela obra.