Apoio de Zé Ronaldo: sem aplausos para ACM Neto, mão no bolso, cara séria e discurso lido

É provável que ACM Neto tenha sido avisado da possibilidade de enfrentar uma visível frieza de Zé Ronaldo mas aceitou os argumentos de Zé Chico, de que a visita traria, como trouxe, pelo menos um anúncio formal de apoio do Prefeito de Feira, Zé Ronaldo (UB). Zé Chico não deve ter dito, foi sobre a grande chance de acontecer o que aconteceu na noite de segunda-feira, 30, na CDL de Feira.

Às 19 horas, ACM Neto chegava, à pé, vindo do estacionamento da Matriz para a sede da CDL onde já estavam o prefeito de Salvador e, Bruno Reis, e o senador Angelo Coronel, que chegaram em carro preto, acompanhado por carros pretos. Não havia nem dentro nem fora do prédio tanta gente que demonstrasse ser um lançamento da chapa, embora o auditório e o hall já estivessem lotados. Mas a quantidade de propagandas e de ‘batalhões’ de Zé Chico não escondiam que a mobilização maior foi do candidato a deputado federal “de Zé Ronaldo”.

Lá dentro, o auditório já estava lotado quando Zé Ronaldo chegou. Lá fora deu pra notar alguns secretários, mas é provável que estivessem todos. Uma batucada elevava animação. Algumas bandeiras, muitos fogos, uma tradição da política feirense.

Para surpresa de todos, Zé Ronaldo pegou um discurso escrito para ler. Antes, com o papel na mão, confessou que era a primeira vez que lia um discurso num evento político. Não é preciso ser linguista pra entender que ele estava dizendo que era discurso formal, sem engajamento emocional e entusiasmo, que são os motores das campanhas políticas. Estava ali para confirmar a coerência com a fidelidade partidária. “Tenho um lado“, disse, textualmente, mas sem fazer afirmações sobre o seu voto no neto de ACM.

Enquanto ACM Neto discursava, um Zé Ronaldo sisudo fazia “cara de paisagem”. Sequer virou-se para olhar o orador, nem quando seu nome era citado. Mãos nos bolsos, não bateu palmas enquanto todos batiam, não olhou de lado nem quando ACM Neto falou o nome dele e de uma “parceria com Feira melhor do que Jerônimo”. Fez foi alisar a borda da camisa, ajeitou óculos, sério, sisudo. As imagens estava no Instagram dele próprio mas foram retiradas depois dessas observações do BF no X.

É provável que ACM Neto tenha sido alertado sobre esse constrangimento. Mas apostou, não tem saída, é engolir a seco a espinha no pescoço.