Prefeitura de Feira insiste na técnica da ‘poda drástica’ das árvores quando não arranca

Período propício à poda das árvores, que se renovam e firmam copas mais robustas, em Feira de Santana a “poda drástica” feitas na maioria das grandes árvores de locais centrais da cidade provoca um problema que se agrava anualmente que é o enfraquecimento dos galhos que com o tempo começam a cair mais facilmente.

Note na árvore da foto, no bairro Kalilândia, que os galhos principais foram cortados e removida grande parte da copa original. Esse tipo de poda, chamado de “esqueletização” ou “decapitação”, expõe o tronco à luz solar direta e pode enfraquecer a árvore ao longo do tempo.

Situações como essa são frequentes e são vistas em outros locais onde houve a intervenção da Prefeitura.