UEFS abre 29 vagas na residência universitária para estudantes homens, mulheres, cis e trans

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), por meio da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (Propaae), lançou o edital do processo seletivo para a Residência Tradicional, referente ao semestre letivo 2026.1. Ao todo, estão sendo ofertadas 29 vagas. A distribuição contempla Mulher/Cis/Trans (22 vagas), Homem/Cis/Trans (6 vagas), e Mulher/Cis/Trans Pessoa com Deficiência (1 vaga).

Os(as) interessados(as) devem realizar a inscrição por meio de formulário online, entre os dias 6 e 19 de abril, anexando a documentação solicitada no edital.

Dentre os requisitos para participar da seleção, o(a) discente deverá estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação da Uefs até o fim da seleção, não ter concluído nenhum curso superior, não possuir núcleo familiar domiciliado na zona urbana de Feira de Santana, e possuir renda familiar per capita de até 70% do salário mínimo vigente.

O processo seletivo consistirá em análise documental, socioeconômica e entrevista social. O resultado final será divulgado no dia 19 de junho.

O edital visa ampliar as condições de permanência na Uefs, proporcionando moradia a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Situada no próprio campus, a Residência Tradicional Universitária é dotada de infraestrutura completa, com móveis, utensílios e equipamentos destinados ao suporte da trajetória acadêmica.