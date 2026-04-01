Centro de Cultura Maestro Miro é reinaugurado e retoma atividades em Feira

Um importante instrumento de difusão da cultura retornou às atividades na noite desta terça-feira (31). O Centro de Cultura Maestro Miro trouxe, mais uma vez, para a cidade, mostras culturais em um ambiente completamente restaurado.

O espaço reúne importantes equipamentos culturais, como o Teatro Ângela Oliveira, o Acervo Nelson Gonçalves, o Foyer J. Morbeck e a Galeria de Arte Aliomar Simas, além de seis salas destinadas à realização de oficinas.

Com uma programação rica e diversa, o evento contou com a presença de diversas autoridades de Feira de Santana, que voltaram a prestigiar o equipamento cultural, fechado há seis anos.

A programação de reinauguração foi marcada por apresentações artísticas que evidenciaram a diversidade cultural do município. O público acompanhou a apresentação do Grupo de Dança Adoração e Arte, dirigido pelo professor Adauto Silva, que levou ao palco uma performance marcada pela expressividade e pelo diálogo com a arte.

A noite contou ainda com a participação da violinista Sophia Ananias, que apresentou ao público um repertório que destacou técnica e sensibilidade musical.

Encerrando a programação, o grupo de dança da Earte subiu ao palco com coreografia de Elisa Medeiros e direção artística de Manuella Oliveira, em uma apresentação que celebrou a arte, a expressão e o movimento.

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, também participou da cerimônia e destacou a importância da reabertura do espaço para a cidade.

“É um momento que me emociona. Ver este espaço vivo novamente, com apresentações culturais e a participação dos artistas, mostra a importância do Centro de Cultura Maestro Miro para a nossa cidade. O equipamento está de volta, e a população poderá novamente usufruir deste espaço”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo, destacou a importância da reabertura do equipamento para o fortalecimento das políticas públicas culturais no município e agradeceu a todos os envolvidos na requalificação do espaço.

“A reabertura do Centro de Cultura Maestro Miro representa mais do que a entrega de um espaço físico. É a retomada de um ambiente de formação, de criação e de valorização dos nossos artistas. Estamos devolvendo à população um equipamento preparado para fomentar a cultura em suas mais diversas linguagens, atendendo desde crianças até idosos. Quero também agradecer a todos que contribuíram para que esse momento se tornasse realidade, desde as equipes técnicas até os artistas e a comunidade, que mantiveram viva a importância deste espaço”, afirmou.

A reinauguração do Centro de Cultura Maestro Miro integra o conjunto de ações da Prefeitura de Feira de Santana voltadas à valorização da cultura e à requalificação dos equipamentos públicos do município.

Fotos: Washington Nery