Banca Status já tem os livros do projeto “Feira Lê Sua História” da Fundação Sr. dos Passos

O projeto “FEIRA LÊ SUA HISTÓRIA” chega à BANCA STATUS em frente ao EMEC, a primeira banca de jornais e revistas a receber o projeto na manhã dessa quinta-feira. Promovido pela Fundação Senhor dos Passos, este projeto constitui uma iniciativa de relevante valor cultural, educativo e social para o município de Feira de Santana, ao disponibilizar, por meio de expositores distribuídos em diversos pontos estratégicos da cidade, obras publicadas pela própria Fundação e pelo Núcleo de Preservação da Memória Feirense Rollie E. Poppino.
O projeto “Feira lê sua história” justifica-se como uma ação estratégica de promoção cultural, educação patrimonial e difusão do conhecimento, contribuindo para que a história de Feira de Santana seja conhecida, valorizada e preservada por sua própria comunidade.
Trata-se de um investimento na memória coletiva e na construção de uma cidadania mais consciente de suas raízes e de seu papel na continuidade dessa história.