Zé Chico não tem mais Pablo no meio do caminho mas Colbert também atrapalha

Numa manobra de bastidores inalcançável para os pobres mortais, Zé Ronaldo tirou uma “pedra no meio do caminho” do seu candidato a deputado federal, empresário Zé Chico, mas imediatamente surgiu outra, Colbert Filho.

Com a desistência de Pablo Roberto, o ex-prefeiro de Feira, que defendia um “candidato único” do grupo ronaldista, lançou-se na disputa. A candidatura de Pablo o beneficiaria mais do que a Zé Ronaldo. Pablo foi a cara do governo de Colbert e ocupa uma Secretaria a quem Colbert deu cara nova, com uma sede palaciana.

Candidato, ele terá uma oportunidade rara de fazer a narrativa dele sobre o seu longo mandato de Prefeito, algo que ninguém mais faz.

Mas além desse aspecto subjetivo, há outro palpável e matematicamente comprovável: a candidatura de Colbert, não tanto quanto a de Pablo, também pode, mais uma vez, atrapalhar os planos do empresário Zé Chico de ser deputado federal com a diluição dos votos de Feira, onde está a força eleitoral maior de ambos. Embora Zé Chico possa ser “apadrinhado” com votação consistente em outros municípios.