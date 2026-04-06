Licitação para reconstrução da Praça dos Sapateiros no centro de Feira será dia 24

A licitação para a reconstrução da Praça dos Sapateiros está marcada para o dia 24. A concorrência será eletrônica. A obra foi um compromisso assumido pelo governo municipal de Feira com os sapateiros, que observam a necessidade da intervenção.

A obra vai modernizar o local que concentra esses profissionais que atuam na reforma de todos os modelos de sapatos, bolsas e acessórios.Localizada na Avenida Getúlio Vargas, a praça reúne algumas dezenas desses profissionais há décadas. Tornou-se ponto tradicional para esse tipo de serviço.

O espaço passou pela primeira adequação há quase trinta anos, quando foram construídos boxes e espaços para acomodar equipamentos.

A licitação, do tipo menor preço global, está marcada para as 8h30. O edital está disponível no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ..

Foto: Marcelo Magalhães