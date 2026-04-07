‘Feirenses’ será relançado dia 16 em evento no MAC

O site Feirenses, referência em jornalismo cultural, na preservação da memória e identidade de Feira de Santana, será oficialmente relançado no próximo dia 16 de abril, às 20h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC). O evento marca o retorno de um projeto que, ao longo dos anos, se consolidou como um importante espaço de registro, valorização e difusão da história e da cultura feirense.

Criado pelo produtor cultural Danillo Ferreira, o Feirenses nasceu com a proposta de contar histórias da cidade a partir de um olhar atento, sensível e comprometido com a memória coletiva. Reportagens, perfis, registros históricos e conteúdos culturais ajudaram a construir um acervo relevante, que ultrapassou o caráter noticioso e passou a ocupar também um papel documental.

Mesmo durante os últimos três anos em que esteve em stand-by, sem atualizações, o site manteve uma média de mais de 500 acessos mensais. Um indicativo da sua relevância contínua como fonte de pesquisa e consulta. Esse fluxo constante de visitantes reforça o reconhecimento do Feirenses como um repositório confiável sobre a identidade e a história local.

Agora, o projeto retorna sob a condução de Danillo Ferreira e da jornalista Dandara Barreto, que se unem para dar uma nova fase ao Feirenses, mantendo sua essência e ampliando seus formatos de atuação.

Além da retomada das publicações no site, o Feirenses passa a investir em novas linguagens e plataformas. Entre as novidades estão o lançamento de um podcast jornalístico, que estará disponível nas principais plataformas de áudio, e a produção de reportagens especiais e webséries para o YouTube e redes sociais.

A proposta é fortalecer ainda mais o diálogo com o público, utilizando diferentes formatos para contar histórias, registrar memórias e discutir temas relevantes para a cidade, sempre com o compromisso editorial que consolidou o projeto desde sua criação.

O relançamento no MAC promete reunir convidados, parceiros e pessoas que acompanham a trajetória do Feirenses, celebrando não apenas o retorno de um site, mas a continuidade de um trabalho dedicado à valorização da cultura e da identidade feirense.