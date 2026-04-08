A escola de música que nasceu de uma feijoada na Paróquia de Nova Jersey, EUA

Em 2007, padre Antônio Ferreira, pároco da Paróquia de Nova Jersey, nos Estados Unidos, realizou uma feijoada com seus paroquianos e arrecadou mais de 3 mil dólares. Esse dinheiro foi enviado à conhecida professora de música Valdete Ferreira, irmã dele, que adquiriu os primeiros instrumentos. Hoje, aquela escolinha de música que atendia, gratuitamente, 20 crianças, atende 150 e tornou-se o vibrante Instituto Cultural Alto da Colina, em Conceição do Coité .

O Instituto é uma das 22 instituições da Bahia beneficiadas com o programa de ação continuada às quais se destina um investimento cultural de 30 milhões de reais durante três anos.

Amanhã, haverá um Encontro dessas instituições, no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador, realizado pela Superintendência de Promoção Cultural (SUPROCULT/SecultBA), O encontro vai debater compromissos e objetivos do programa do edital, de 2023, pelo qual elas foram selecionadas.

Organizações contempladas pelo edital vigente:

– Academia de Letras da Bahia (Salvador);

– Fundação Casa de Jorge Amado (Salvador);

– Casa Anísio Teixeira (Caetité);

– Instituto Cultural Alto da Colina (Conceição do Coité);

– Teatro Gamboa (Salvador);

– Casa de Cultura de Valente (Valente);

– Teatro Popular de Ilhéus (Ilhéus);

– Casa de Cultura Jonas e Pilar (Buerarema);

– Museu Hansen Bahia (Cachoeira / São Félix);

– Fundação Pierre Verger (Salvador);

– Instituto Rumpilezz (Salvador);

– Instituto Sacatar (Itaparica);

– Teatro Vila Velha (Salvador);

– Casa do Samba de Roda de Dona Dalva (Cachoeira);

– Associação Caraíva Viva (Caraíva / Porto Seguro);

– Zumvi Arquivo Fotográfico (Salvador);

– Museu Carlos Costa Pinto (Salvador);

– Casa da Ponte (Salvador);

– Pracatum Escola de Música (Salvador);

– Grupo Folclórico Cultural Zambiapunga (Nilo Peçanha);

– Balé Folclórico da Bahia (Salvador);

– Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana. (Cachoeira).