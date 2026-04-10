Brasil candidata o ‘Forró’ ao status de Patrimônio Imaterial da Humanidade

O Brasil deu um novo passo para a valorização e a preservação do Forró Tradicional ao entregar à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) o dossiê de candidatura da manifestação cultural ao título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. A entrega foi formalizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pelo Ministério da Cultura (MinC) e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Uma das maiores expressões da cultura popular brasileira, o Forró já havia recebido, em 2021, o reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan, por meio do registro das Matrizes Tradicionais do Forró. O reconhecimento abrange um “supergênero” musical e de dança, que inclui baião, xote, xaxado e arrasta-pé, fundamentais para a identidade cultural brasileira, com foco na preservação de suas raízes nordestinas.

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a entrega representa um marco simbólico e político para o país. “A entrega da candidatura do Forró Tradicional à UNESCO é um gesto de reconhecimento, reparação e afirmação da cultura brasileira no cenário internacional. Estamos falando de uma expressão profundamente ligada à formação do nosso povo, à memória das migrações, à força criativa do Nordeste e à capacidade da cultura de manter vivos os vínculos entre território, identidade e pertencimento. É uma entrega emblemática deste governo, que recoloca o patrimônio cultural no centro das políticas públicas e reafirma o compromisso do Brasil com a salvaguarda, a valorização da diversidade e a projeção internacional dos nossos patrimônios vivos”, celebra.