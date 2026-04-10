Inscrições do Pró-Cultura/Esporte são prorrogadas até o dia 27

A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) informa que o prazo de inscrições para o programa Pró-Cultura/Esporte foi prorrogado. Agora, os interessados têm até o dia 27 de abril de 2026 para submeter seus projetos.

O Pró-Cultura/Esporte é uma política pública de incentivo que tem como objetivo financiar projetos culturais e esportivos no município, por meio de mecanismos como a renúncia fiscal. A iniciativa permite que empresas e contribuintes destinem parte de impostos municipais para apoiar propostas aprovadas em edital, fortalecendo a produção artística e o desenvolvimento esportivo local.

O programa contempla diversas áreas culturais, como patrimônio material e natural, artes cênicas, música, livro e imprensa, artes visuais e artesanato, audiovisual e mídias interativas, patrimônio imaterial, memória e preservação, além de espaços culturais.

Fotos: Sara Silva – Imagem Ilustrativa