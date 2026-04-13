Cris Vaccarezza lança novo livro na Bienal Bahia 2026

A autora Cris Vaccarezza lança na Bienal do livro Bahia 2026 seu novo livro. Em Carolina Libertária, ela presenteia os leitores com um suspense eletrizante, com muito regionalismo, personagens femininas fortes e destemidas e uma critica pertinente no momento atual: Até quando as mulheres vão ter que lidar com questões de violência de gênero?
Carolina Libertária – Carolina nasceu do lado errado do amor. Cresceu entre o medo e o silêncio. No sertão, onde muitas histórias de violência parecem condenadas a se repetir geração após geração, ela aprendeu cedo que esperar pela justiça nem sempre é uma opção.
Criada pela força silenciosa da mãe e pela fé firme do avô, Carolina carregou por anos o peso de uma origem que ninguém ousa contar. Até o dia em que decidiu que nunca mais seria vítima. Quando a violência ameaça novamente quem ela ama, Carolina escolhe um caminho sem volta. Entre o amor e o ódio, entre o per – dão e a vingança, ela atravessa o Brasil com um propósito: enfren – tar homens que acreditam que o silênciomulheres é eterno. Mas romper um ciclo de dor tem um preço — e cada escolha a aproxima de um confronto inevitável com o próprio passado. Carolina Libertária é um romance intenso sobre coragem, justiça e a força de uma mulher que decidiu que a história não terminaria como começou. Nem vítima, nem vilã.
Sobra a autora Cris Vaccarezza
Cris Vaccarezza é escritora baiana, radiologista e psicanalista apaixonada por palavras que curam e provocam. Autora de Poesias Acidentais e Inimputável – À margem da loucura, mescla crítica social e profundidade emocional em sua obra.
Agenda:
17/04 – ENCONTRO DE LEITORES DE SUSPENSE NO ESTANDE DA ESTANTE
VIRTUAL: Andrea e Cris Vaccarezza são as autoras que estão confirmadas no encontro! 17:30H na Estante Virtual, estande A64, Asa A.
17/04 – Roda de conversa “Desafios e oportunidades da escrita feminina” Na areninha do Escreva, Garota! 19H no estande C06 Asa A.
18/04 – Roda de conversa “Quando a justiça tarda, o que desperta nas mulheres ? –
Literatura, liberdade e empoderamento e reinvenção do feminino”10H Na areninha do
Escreva, Garota! no estande C06 Asa A.
Quadro especial em suas redes sociais. A autora tem em seu instagram um quadro chamado “Mulheres que por nós falam”. A cada vídeo ela apresenta e destaca uma mulher diferente para inspirar, compartilhar conhecimento e rever a história. Mulheres que ocupam espaços importantes, que rompem barreiras sociais, trazem leveza através de sua arte.
Em um dos seus episódios, Cris conta sobre Edite Mendes da Gama e Abreu, nascida em Feira de Santana ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira em academia de letras no Brasil.
Para saber mais, marcar entrevistas ou a participação da autora em seu evento, basta entrar em contato.