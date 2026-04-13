O brilho de nutrir: A noite Inesquecível de Anna Luiza em Feira de Santana

O sábado, 11 de abril, não foi apenas uma data no calendário de Feira de Santana, mas o marco de um florescer profissional. No Auditório do Cajueiro, o silêncio respeitoso deu lugar ao estrondo dos aplausos comandados pelos primos Ila e Igor, enquanto Anna Luiza Silva Santos Tito Pereira recebia o grau em Nutrição.

A emoção transbordou para o Espaço Ônix, na Conceição I, onde a recepção ganhou ares de um conto de linhagem e amor. Sob as luzes da festa, a avó Dona Dilva reluzia em um vestido amarelo ouro, personificando o orgulho da vitória, enquanto, na imensidão do firmamento, o avô Chico brilhava como a estrela-guia que, embora ausente fisicamente, se fazia presente em cada sorriso e em cada lágrima de alegria da neta.

A festa seguiu com o ritmo ditado pelo coração e pela organização impecável da família. Silva Santos.Titinho, irmão e fiel escudeiro da formanda, assumiu o microfone como mestre de cerimônias, conduzindo a noite com a maestria de quem conhece cada capítulo dessa jornada.

A dança das gerações e o banquete da alma

Nas mesas, a base sólida da família Silva Santos formava um mosaico de apoio e celebração: a avó Diva, os tios Edimilson, Ocsicnarf, Cleidson e Dinha, ao lado da mãe corajosa, Ana Célia, e da madrinha e tia Anatalia, partilhavam o júbilo da conquista.

Entre um brinde e outro, o painel de fotos tornou-se o cenário de registros eternos, onde amigos e parentes entre eles, o tio Reginaldo Pereira, a tia Valdecir e o primo Julio Neto emolduraram o início deste novo ciclo.

O paladar foi agraciado por um jantar refinado, servido por um batalhão de garçons que atravessava o salão com a precisão de uma coreografia, preparando o espírito dos convidados para o que viria a seguir: a entrega total à celebração da vida.

O ápice da descontração tomou conta da pista de dança quando houve alguns passos de valsa com a nutricionista. Posteriormente, o som do reggae e os clássicos imortais dos anos 80 e 90 ecoaram pelo Espaço Ônix. A madrinha Anatalia e a prima Karen assumiram o comando do ritmo, puxando coreografias que uniram todas as idades em um único passo de felicidade.