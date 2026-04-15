Imprensa da Feira premiada em concurso do Sinjorba e Sindicato dos Auditores da Fazenda

Aconteceu na noite da terça (14), no Teatro do SESC Casa do Comércio,em Salvador, a cerimônia de premiação dos vencedores do prêmio Jornalismo e Tributação, inciativa do SINJORBA (Sindicato dos Jornalistas do Estado da Bahia) e do SINDSEFAZ (Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia) para reconhecer produções jornalísticas que contribuam para ampliar o debate público sobre justiça fiscal, reforma tributária e os impactos sociais da arrecadação no Brasil.

Com o tema “Informar para Transformar: o Jornalismo a Serviço da Justiça Tributária”, o prêmio estimulou reportagens que traduzam temas econômicos e fiscais sob a ótica da cidadania e da equidade. O Conectado News concorreu e ficou em terceiro lugar, na categoria vídeo: TV e Plataformas Digitais, com a matéria: “Efeitos da Reforma Tributária demorarão um pouco mais para serem sentidos na Bahia”, afirma especialista.

Com este, somam-se à nossa galeria de conquistas, 3 prêmios de jornalismo e dois do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF), sendo o último em 2024, onde conseguimos também o 3º lugar.

Ao Conectado News, Cláudio Meirelles, diretor de organização do Sindsefaz, detalhou a importância de iniciativas como esta:

“Um concurso como este, tem como objetivo divulgar e tornar mais conhecido assuntos que continuam sendo vistos como restritos a um círculo pequeno de especialistas, tornar fatos e situações relacionadas às finanças e ao orçamento de conhecimento público e amplo”.

Foto: Hely Beltão