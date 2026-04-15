OAB de Feira participa de simpósio sobre liberdade religiosa

No último domingo (12), a OAB Subseção Feira de Santana compareceu ao 1º Simpósio de Liberdade Religiosa no Município, representada pelas advogadas Mariane Oliveira e Mariana Rosário, presidente e vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da instituição, respectivamente.

O evento foi promovido pela J Reuben Clark Law Society, entidade internacional jurídica sem fins lucrativos, em parceria com A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, além de várias outras denominações religiosas.

Na ocasião foram reunidas mais de 400 pessoas. O evento contou com a participação de representantes de mais de 5 (cinco) religiões, incluindo Igreja Católica, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Candomblé e Espiritismo, fortalecendo a necessidade de uma convivência harmoniosa entre diferentes crenças.

“O momento foi de união, paz e valorização da diversidade, mostrando que, apesar das diferenças, o respeito sempre será o nosso maior ponto em comum. Na ocasião reforçamos o apoio à essa importante iniciativa. Foi um momento marcante de diálogo, respeito e construção coletiva”, afirma Mariane Oliveira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Feira.