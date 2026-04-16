Secretário de Direitos Humanos da Bahia lamenta mortes de policiais

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, lamentou a morte de dois agentes de segurança pública em ocorrências distintas em Salvador e defendeu a valorização da categoria. As vítimas foram o investigador da Polícia Civil, Adailton Oliveira Rocha, e o soldado da Polícia Militar, Samuel Novais da Silva. Adailton foi baleado durante o cumprimento de um mandado judicial no bairro de Tancredo Neves. Samuel foi atingido em um confronto no Engenho Velho de Brotas, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o secretário classificou as mortes como “lamentáveis e irreparáveis” e ressaltou a importância de enxergar os profissionais de segurança além da função que exercem.

“Queremos construir um Estado de paz, com vidas preservadas e onde o confronto não seja a regra”, completou.

Foto/Jornal Grande Bahia: O secretário na Câmara de Feira (2025)