Asa Filho lança nova edição do livro ‘Apelos & Canções’ e faz show no Centro de Convenções

CHEGOU O DIA! Nesta sexta, às 19h30, o cantor e mestre de Cultura Popular Asa Filho apresenta o show de lançamento da obra Apelos & Canções no Teatro do Centro de Convenções de Feira de Santana.

A entrada é gratuita. Reserve pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/apelos-cancoes-show-de-lancamento/3365746

O show tem participações de Cescé Amorim, Fabrício Barreto, Camila Pereira e o grupo Reisado de Tiquaruçu, e direção musical de Neném do Acordeon! Vamos simbora que o encontro é especial!

Apelos & Canções tem patrocínio do Café 2 de Julho, GMF Distribuidora e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. O projeto conta ainda com apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via PRO-CULTURA/ESPORTE, e patrocínio do Laboratório Análise e da empresa São João._