Samba no Centro nesta segunda-feira, Parques abrem na terça; Feriadão: o que funciona na Feira

A Prefeitura de Feira de Santana estabeleceu o esquema de funcionamento dos serviços municipais e equipamentos públicos para o feriado prolongado de Tiradentes. As repartições públicas municipais não terão expediente nesta segunda-feira, 20, e na terça-feira, 21.

A exceção, conforme decreto municipal, será o atendimento na Secretaria Municipal da Fazenda, que manterá o funcionamento das 8h às 12h, e das 14h às 17h para atender às necessidades da população e da gestão. Serviços essenciais, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), funcionarão normalmente sob esquema de plantão durante todo o período.

Os parques municipais seguem o cronograma habitual de manutenção e estarão fechados na segunda-feira, 20. Abrem no feriado nacional do dia 21.

Já o Centro de Abastecimento terá cronograma invertido: o entreposto funciona normalmente nesta segunda-feira, inclusive com o tradicional Samba da Praça do Tropeiro que está, provisoriamente, acontecendo próximo aos galpões das Carnes e Farinhas.

Na segunda-feira, o comércio do Centro, o Feiraguay e as agências bancárias operam em horário normal. Na terça-feira, feriado nacional, o comércio do Centro e os bancos estarão fechados, sendo permitido apenas o funcionamento do comércio de bairro. O Feiraguay funcionará em horário especial na terça, das 8h30 às 13h.

Os shoppings da cidade adotam horários diferenciados para o feriado:

Shopping Boulevard

*Segunda-feira (20): Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 9h às 22h.

*Terça-feira (21):Lojas e quiosques abrem das 14h às 20h; Praça de alimentação das 12h às 21h.

Shopping Avenida

*Segunda-feira (20): Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 10h às 22h.

*Terça-feira (21): Lojas e quiosques abrem das 14h às 20h; Praça de alimentação das 12h às 22h.

Shopping Millenium

*Segunda-feira (20): Lojas funcionam das 9h às 21h; Praça de alimentação das 11h às 22h.

*Terça-feira (21):Praça de alimentação das 12h às 22h; Lojas funcionam por escolha própria.

A programação dos cinemas de todos os empreendimentos deve ser consultada diretamente nos sites oficiais de cada estabelecimento.

Na foto principal, Bel da Bonita (+2025) e Zé de Alice, encontro no Samba da Praça do Tropeiro.

Fotos: Valto Novaes (Parque) e BF (Samba)