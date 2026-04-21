Incêndios frequentes são vistos em postes do centro de Feira; Município tem lei sobre o tema

O incêndio na loja da Casas Bahia, na esquina da Marechal, no centro de Feira, traz novamente à tona a questão da conturbada fiação exposta nos postes da concessionária Coelba, no meio da rua, onde acontecem frequentes micros incêndios, com muitas faíscas, em virtude de serem os fios compostos de produtos de borracha ou petroquímica. O problema não é somente na Marechal mas em todo o Centro antigo da cidade.

O assunto é motivo de Lei aprovada na Câmara Municipal em 2024 e foi uma das primeiras sancionadas pelo prefeito Zé Ronaldo, ano passado, após retornar ao governo, pela quinta vez. “Dispõe sobre alinhamento e identificação de fiação aérea, remoção de fios e equipamentos excedentes e sem uso…”. Na verdade, o ideal, são ruas sem posteamento e com fiações embutidas com segurança.

Mas, pela Lei 4272 de 21 de janeiro de 2025, cabe à Prefeitura notificar a permissionária e concessionária e exigir um plano para retirada dos excedentes. Pelo que se sabe, isso nunca foi feito.