Bob Fernandes recebe Milton Hatoum.nesta quinta-feira na TVE Bahia

O TVE Entrevista desta quinta-feira (23) recebe o escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Milton Hatoum. Em 2025, Milton Hatoum chegou a figurar a lista de cotados ao Prêmio Nobel de Literatura.

A edição vai ao ar às 20h, na TVE, com apresentação do jornalista Bob Fernandes, que traz personalidades de diferentes áreas que se destacam na vida cultural, política, social e científica do país.

O TVE Entrevista também é exibido no YouTube da emissora (youtube.com/tvebahia) e para todo o Brasil por meio do canal 222 das novas parabólicas digitais.

Eleito para ocupar a cadeira 6 da ABL em agosto do ano passado, Milton Hatoum já se aventurou, ao longo de mais de 35 anos de carreira, na escrita de romances, ensaios e contos. Formado em Arquitetura pela Universidade de São Paulo (USP), Hatoum foi orientado pelo geógrafo baiano Milton Santos e já atuou como professor, além de tradutor.

Natural de Manaus, capital do Amazonas, Milton Hatoum possui um rico acervo, com mais de meio milhão de exemplares vendidos em pelo menos 17 países. Seu trabalho, fortemente marcado pela paisagem de sua terra natal e por sua descendência libanesa, aborda relações humanas costuradas por tensões sociais e políticas e por dramas familiares.

Sua primeira obra, “Relato de um certo Oriente”, lançada em 1989, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Melhor Romance e foi posteriormente adaptada para o cinema. Já o segundo livro, “Dois Irmãos”, ganhou versões para a televisão, o teatro e os quadrinhos. Com “Cinzas do Norte”, de 2005, Hatoum conquistou os prêmios Jabuti, Livro do Ano, Bravo!, APCA e Portugal Telecom.

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