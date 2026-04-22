Carlos Brito está em Londres aprendendo mais sobre as Parcerias Públicos Privadas

O secretário municipal de Planejamento, Carlos Brito, participa do Programa Internacional – Tendências Contemporâneas em Parcerias Público-Privadas (PPPs), realizado em Londres, até sábado, 24.

Promovido pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) (a parceira da Prefeitura no Hospital Municipal) em parceria com a University College London (UCL), o evento conta com o apoio institucional da Caixa Econômica Federal.

Ao todo, são 55 horas de capacitação, com foco nas melhores práticas globais em PPPs. Durante os primeiros dias, os participantes tiveram acesso a análises sobre o modelo britânico de governança em parcerias público-privadas, e temas como regulação, alocação de riscos, transparência na execução de projetos e os desafios enfrentados na ampliação da participação do setor privado em áreas estratégicas.

Como secretário municipal, Carlos Brito tem experiência na formatação de, pelo menos três PPPs em Feira de Santana, entre elas a da construção e administração do Shopping Popular.