Zé Ronaldo vai apresentar, segunda-feira, o projeto do Hospital na Bolsa de Valores de São Paulo

O prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (UB) vai apresentar para investidores, na Bolsa de Valores de São Paulo, segunda-feira (27), o projeto de Parceria Público Privada para construção e manutenção do Hospital Municipal. Depois dessa fase (chamada de Roadshow), virá o processo para o “leilão”.

Levar o projeto para a Bolsa significa mais transparência e credibilidade. O hospital deixa de ser apenas uma “obra pública” e passa a ser um projeto de investimento avaliado pelo mercado financeiro. “Evita o disse-me-disse, as especulações”, explicou o Prefeito ao anunciar a viagem, hoje, durante evento de assinatura de contratos de REDA de mais 200 professores da rede pública.

O valor estimado para a construção e equipagem do hospital é de R$ 286 milhões. Trata-se de uma PPP (Parceria Público-Privada) de longo prazo (22 anos), portanto o valor do contrato é muito maior, pois inclui a manutenção, operação e reinvestimentos tecnológicos ao longo de duas décadas.

O município se dispõe a pagar até R$ 7,84 milhões por mês à empresa vencedora. No leilão da Bolsa, vence quem aceitar receber o menor valor mensal.