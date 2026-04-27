Estoque de sangue do Clériston Andrade está zerado e precisa de doações urgentes

O Hospital Geral Clériston Andrade faz um apelo à população de Feira de Santana e região para a doação urgente de sangue, especialmente do tipo O negativo. De acordo com a coordenação da Agência Transfusional da unidade, o estoque desse tipo sanguíneo encontra-se zerado, o que compromete o atendimento a pacientes em situação de emergência.

Diante da situação, o hospital solicita o apoio e a mobilização dos veículos de comunicação para ampliar o alcance do chamado e incentivar a população a comparecer aos pontos de coleta nos próximos dias.

As doações devem ser realizadas no Hemoba de Feira de Santana, localizado na Avenida Presidente Dutra, cruzamento com a Avenida Maria Quitéria, em frente à TV Subaé. No momento da doação, é fundamental informar que a doação é destinada ao Hospital Geral Clériston Andrade.

Quem pode doar:

Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos com autorização dos responsáveis), com peso acima de 50 kg, em boas condições de saúde e alimentadas.

O HGCA destaca que a doação de sangue é um gesto simples, seguro e que pode salvar vidas. A participação da comunidade é essencial para garantir a continuidade dos atendimentos hospitalares.