Leandra Leya, da Matinha, é agora a nova Miss Afro de Feira de Santana

A noite de domingo (26) o movimento Moviafro realizou mais uma edição do concurso Miss Afro, no Centro de Convenções de Feira, reunindo grande público e promovendo o protagonismo de mulheres negras do município e da região. O resultado final do concurso consagrou Leandra Leya como vencedora do Miss Afro 2026. Geovana Amorim conquistou o título de 1ª Beldade Negra, Milena ficou como 2ª Beldade Negra e Karine recebeu o título de Miss Simpatia.

Leandra Leya foi uma das representantes do distrito quilombola da Matinha, onde ela já foi eleita Miss em evento local promovido pela Paróquia de São Roque. Ela também faz parte da ‘Voz da Comunidade’, página no Instagram que divulga eventos e assuntos do distrito (clique)

Criado em 2017 por Val Conceição e Viviane Carvalho, o concurso Miss Afro se consolidou como uma importante ação afirmativa no município. Com o objetivo de fortalecer a autoestima e ampliar oportunidades para mulheres negras, o projeto alia beleza, educação e formação cidadã. Nesta 9ª edição, o evento alcançou um marco expressivo, envolvendo cerca de 4 mil meninas negras ao longo de sua trajetória.

Durante o evento, o coordenador do Moviafro, Val Conceição, destacou a importância de ampliar oportunidades. “O que tem nos faltado é oportunidade. Essas ações têm aberto portas e chamado a atenção da sociedade para esse contexto. Nós, como homens e mulheres negras, podemos tudo”, afirmou.

Fotos: Karla Ferreira e Instagram de Leandra