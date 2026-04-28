Projeto da PPP que Zé Ronaldo apresenta hoje na Bolsa é semelhante ao do hospital de Palmas

O projeto de PPP para o Hospital Municipal, que o prefeito de Feira, Zé Ronaldo, apresenta a investidores, hoje, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), em termos de gestão é igual ao da cidade de Palmas, no Tocantins. O leilão está marcado para o próximo dia 15.

Em ambos, o modelo de gestão é o mesmo: a empresa que ganha o leilão, vai cuidar da construção, limpeza, segurança, lavanderia, alimentação e manutenção dos aparelhos. Na linguagem da Bolsa essa é a parte chamada de “Bata cinza”. Já a “Bata branca”, ou seja, a parte médica, é responsabilidade da Prefeitura: médicos e enfermeiros contratados pelo poder público (ou via OS), e o atendimento é 100% gratuito pelo SUS.

As diferenças estão no número de leitos, 210 em Palmas, 110, em Feira. E no tipo de atendimento, em Palmas é hospital para a mulher, em Feira é para a população em geral. Os valores são quase iguais: Palmas, 299 milhões de reais e Feira, 289. Em Palmas a concessão é para 30 anos, em Feira 22.

O leilão do Hospital de Palmas foi ganho pela Opy Health, o braço de investimentos no setor de saúde da IG4 Capital, que participa dos leilões na Bolsa de Valores de São Paulo.

A assessoria de comunicação da empresa disse, ontem, ao BF que ainda estava avaliando se participará do Roadshow,! na B3, que o prefeito Zé Ronaldo fará hoje, às 15 horas.