Alceu Valença volta a Feira para o São João depois de ter cantado em 2019 no Natal Encantado

Entre as atrações para o São Joao anunciadas pela Prefeitura de Feira, nesta quarta-feira ,29, um dos destaques é o cantor Alceu Valença que volta à Feira depois de sete anos (2019) quando se apresentou em uma noite do Natal Encantado. Em 2020 ele viria para a Micareta, cancelada por causa da pandemia da COVID.

Grandes nomes do forró e da música nacional vão embalar os festejos juninos de Feira de Santana. Neste ano, a programação começa no dia 22 de junho, no distrito de Maria Quitéria — onde a tradição já ultrapassa meio século — e segue até a manhã de 4 de julho, em Jaíba.

Durante o evento de anúncio, o público também acompanhou apresentações culturais, com destaque para o grupo Os Bambas do Nordeste e exibições de quadrilhas juninas, reforçando o clima típico dos festejos.

O investimento total nas principais atrações deve girar em torno de R$ 6 milhões. Os cachês foram definidos dentro dos limites acordados entre União dos Municípios da Bahia, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e Ministério Público do Estado da Bahia, que estabeleceram teto de até R$ 700 mil por contratação. E não há nenhuma com esse valor. Todos são menores”, disse o prefeito Zé Ronaldo, ao fazer o anúncio oficial, no pátio externo do Paço Maria Quitéria.

Confira a grade anunciada:

Jaguara (20 e 21 de junho)

Atrações: Acarajé com Camarão e Filomena Bagaceira.

Tiquaruçu (20 e 21 de junho)

Atrações: Banda Lua Cheia e Camila Menina Faceira.

Maria Quitéria (20 a 23 de junho)

Atrações: Raí Saia Rodada, Caviar com Rapadura, Alceu Valença, Forrozão das Antigas, Paula Fernandes, Filho do Piseiro, Limão com Mel e Caninana.

São Pedro de Humildes (26 a 28 de junho)

Atrações: Luan Estilizado, Mastruz com Leite, Unha Pintada, Adelmário Coelho, Raça Negra, Buscapé e Arreio de Ouro.

Bonfim de Feira (27 e 28 de junho)

Atrações: Flávio José, Raio da Silibrina, Tayrone e Colher de Pau.

Jaíba (3 e 4 de julho)

Atrações: Alcymar Monteiro e Solange Almeida.

Fotos: ACM