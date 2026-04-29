Jerônimo visita ministérios e reúne-se com Wagner e Lula no Palácio da Alvorada

Cumprindo agenda em Brasília, nesta quarta-feira (29), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues participou de uma série de reuniões com representantes do Governo Federal e do Judiciário, tratando de temas de interesse do estado. Acompanhado de secretários e gestores estaduais, o primeiro compromisso foi no Ministério dos Transportes, em audiência com o secretário-executivo Bruno Praxedes, onde foram discutidas pautas relacionadas à infraestrutura rodoviária.

RODOVIAS – Entre os principais temas discutidos, estiveram a manutenção de importantes rodovias federais que cortam a Bahia, como as BR-324, BR-242 e BR-030, além de projetos estruturantes como o Contorno Norte de Ilhéus, intervenções em trechos estratégicos de ligação com outros estados e obras voltadas à melhoria da mobilidade urbana, incluindo viadutos, passarelas e passagens em pontos críticos de diversos municípios baianos. Também foram abordados projetos de pavimentação, restauração de rodovias no Extremo Sul e a Ponte Salvador-Itaparica.

LULA – Ao longo do dia, o governador também esteve no Palácio da Alvorada, onde participou de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Jaques Wagner. Entre os temas discutidos, estiveram projetos de infraestrutura e outras iniciativas de interesse do estado.

PETRÓLEO – Encerrando a agenda institucional, o governador participou de audiências no Supremo Tribunal Federal com os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, quando foi tratada a Lei nº 12.734/2012, que dispõe sobre a redistribuição dos royalties do petróleo. Na sequência, esteve reunido com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, para tratar de pautas estratégicas relacionadas ao planejamento e a investimentos para a Bahia.

No Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre a Lei nº 12.734/2012 foi destacada como um dos principais temas de interesse federativo do país. Durante as audiências, foi ressaltado que a proposta trata da redistribuição dos royalties do petróleo, com impacto direto na capacidade de investimento dos estados. A Bahia, assim como outros entes federativos, defendeu a medida, argumentando que os recursos naturais pertencem à União e devem ser compartilhados de forma mais justa. A expectativa é que a decisão da Corte contribua para reduzir desigualdades regionais e dar maior equilíbrio à distribuição dessas receitas.

Ao final dos compromissos, o governador avaliou a agenda do dia. “Foi um dia muito produtivo em Brasília. Estivemos com o presidente Lula, dialogando sobre pautas importantes para a Bahia, além de reuniões com ministros e órgãos do Governo Federal para avançar em projetos de infraestrutura e investimentos. Também tratamos no Supremo Tribunal Federal da redistribuição dos royalties do petróleo, defendendo uma divisão mais justa desses recursos. Seguimos trabalhando para garantir mais desenvolvimento para o nosso estado”, afirmou.

Eduardo Aiache/GOVBA*_