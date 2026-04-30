Asa Filho leva  ‘Apelos & Canções’ para a Cidade da Cultura neste sábado

Depois de lotar o Teatro do Centro de Convenções de Feira de Santana, o cantor, compositor e Mestre de Cultura Popular Asa Filho volta a se apresentar com o show Apelos & Canções neste sábado, 2 de maio, às 20h30, no espaço anexo da Cidade da Cultura. Os ingressos custam R$20 e incluem um exemplar do livro homônimo, que pode ser autografado ao final da apresentação.

No show, que tem direção musical de Neném do Acordeon e participações de Cescé Amorim, Camila Pereira e Fabrício Barreto, Asa Filho convida o público a embarcar em uma viagem musical, tomando lugar na garupa do tempo para revisitar a infância saudosa em Tiquaruçu, repensar o urbano e o rural, e celebrar a força da cultura popular que sustenta a identidade de Feira de Santana.

Com direção artística de João França, através da Agência Mangalô, cenário assinado por Simone Rasslan e figurinos de Guilherme Almeida, o espetáculo reúne canções autorais que entrelaçam memórias individuais e coletivas, emoções e desafios que ajudam a traduzir o cotidiano do povo do sertão da Bahia.

*SESSÃO DE AUTÓGRAFOS*

Após o show, o público será convidado para uma sessão de autógrafos da segunda edição do livro “Apelos & Canções”. A obra reúne comentários sobre 20 canções compostas por Asa Filho e presta homenagens póstumas a personalidades que marcaram sua trajetória, celebrando também os 45 anos de carreira do artista.

O projeto Apelos & Canções tem patrocínio do Café 2 de Julho, GMF Distribuidora e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. Apelos & Canções conta também com apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via PRO-CULTURA/ESPORTE, e patrocínio do Laboratório Análise e da empresa São João.

Foto: Joy Freitas