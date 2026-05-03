Cerca de 100 famílias com problemas de moradia ocupam o prédio do INSS no centro da Feira

A Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), um movimento social brasileiro que atua na organização de trabalhadores rurais e urbanos desde 2014, está liderando a ocupação do prédio do INSS que fica no centro de Feira de Santana e está sem uso ha mais de uma década. A ocupação ocorreu ontem à tarde (sábado, 2), quando cerca de 100 famílias entraram no prédio. Eles reivindicam que o imóvel seja incluído no programa de habitação popular do governo federal, o Minha Casa, Minha Vida.

O líder do grupo, Adilson ,da FNL, disse ao BF que as famílias aguardam agora uma conversa com representantes do governo federal e que a reivindicação do movimento já foi protocolada na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), o órgão federal responsável pelo patrimônio imobiliário e territorial da União, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O Instituto Nacional do Seguro Social funcionou no prédio até o início da década passada. O imóvel está sem utilidade desde então. Ano passado, o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, disse que havia mandado ofício ao Governo solicitando o prédio para ser usado pela administração municipal. Não houve desdobramento quanto a isso.

O grupo pernoitou no interior do prédio e pretende continuar até uma solução favorável à reivindicação.