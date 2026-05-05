Prefeitura vai abrir nova licitação para as barracas padronizadas da Feirinha da Marechal

Em audiência com o prefeito de Feira, Zé Ronaldo, a presidente da Associação dos Feirantes da Marechal, Edineide Ribeiro, ouviu do gestor que nos próximos dias será aberta uma nova licitação para a compra de barracas padronizadas para os feirantes do local devidamente cadastrados pela Prefeitura.

A primeira licitação foi realizada, mas a empresa que ganhou o certame recuou e alegou que os custos eram incompatíveis. O secretário de Agricultura, Silvaney Araujo, também estava presente na reunião, além do secretário de eventos da Associação dos Feirantes Adailton Gomes.

A barraca idealizada pelos feirantes junto com a Prefeitura é diferenciada e não se encontra similar já pronta no mercado. Ela trará como componente um “baú” de 1m de profundidade, que servirá para guardar mercadorias e objetos do uso diário na feirinha.

Edineide entregou também ao Prefeito uma pauta, com 14 itens, apontando algumas ações da Prefeitura que precisam ser tomadas para melhor funcionamento da feirinha.