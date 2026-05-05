Websérie “Ajimu de Osun” destaca culinária de terreiro e já está disponível no YouTube; assista

Já está disponível ao público a websérie “Ajimu de Osun”, uma produção que destaca os saberes ancestrais da culinária de terreiro e sua profunda relação com a espiritualidade nas religiões de matriz africana. O projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), reforçando o compromisso com a valorização e difusão das culturas tradicionais no Brasil.

Apresentada pelo babalorixá Jô de Oxum, do Ilê Asé Omi Idan Ti Omo, a websérie é composta por dois episódios curtos, que propõem uma imersão acessível, sensível e educativa nos fundamentos ligados à orixá Osun, divindade das águas doces, associada ao cuidado, à fertilidade e à prosperidade.

O primeiro episódio, “Yèyé Osun”, já está disponível no YouTube e apresenta a Orixá a partir da vivência e compreensão de Jô de Oxum. O conteúdo aborda sua importância para as comunidades de terreiro e para os filhos e filhas do Ilê, além de destacar os elementos simbólicos que compõem sua ritualística.

O segundo episódio, estreia nesta quarta-feira (6 de maio), às 19h, e aprofunda a dimensão prática da culinária ritual, evidenciando os significados presentes nos alimentos ofertados a Osun e sua conexão com o sagrado.

Com linguagem direta e envolvente, “Ajimu de Osun” amplia o acesso a conhecimentos muitas vezes restritos aos espaços de terreiro, contribuindo para o reconhecimento dessas práticas como patrimônio cultural vivo e fortalecendo a preservação da memória e da identidade afro-brasileira.

A websérie está disponível no canal do YouTube de Jô de Oxum >> https://www.youtube.com/@J%C3%B4_de_Osun