Instituto de Ação Social com 35 anos atuando em Feira promove evento para valorizar artesãos

Entre os dias 5 e 6 de maio de 2026, a VII Feira Solidarizar: Da Ideia à Ação reuniu centenas de pessoas de Feira de Santana, com destaque para os bairros periféricos. Promovido pelo Instituto de Saúde e Ação Social (ISAS), o evento contou com 32 monitores, que expuseram seus produtos em toldos armados na sede social do ISAS, no bairro Jardim Acácia. Com o objetivo de valorizar o artesanato (crochê, macramê, bonecas de pano, tricô…) além de produtos de Aromoterapia (sabonetes, difusores de ambiente, escalda pés, velas…), todos foram comercializados e a renda revertida para os próprios monitores.

A coordenadora Lúcia Margarida Alves de Figueredo, ao concluir a ação, disse que o ISAS atingiu seu objetivo. “Nós trouxemos os monitores para expor seus produtos, comercializar e ter uma renda extra. Não temos fins lucrativos, mas mostrar o que eles fazem aqui e o que aprendem com nossa coordenação”, relatou Lúcia Figueredo que também informou que atualmente há 19 cursos coordenados pelo ISAS.

Sobre o ISAS – O Instituto de Saúde e Ação Social (ISAS) é uma organização sem fins lucrativos que, há mais de 35 anos, atua com excelência e propósito na promoção da saúde e da assistência social. Fundado em Feira de Santana, na Bahia, o ISAS nasceu do desejo genuíno de servir e transformar realidades, tornando-se uma referência no cuidado humanizado e no impacto social.

Com sede em Feira de Santana, o ISAS já atuou em mais de 100 municípios, com uma equipe formada por mais de 1.000 colaboradores diretos e indiretos. As ações já impactaram positivamente a vida de mais de 50 mil pessoas, oferecendo acesso à saúde, acolhimento social e oportunidades de uma vida mais digna.

Fotos ilustração: Sede do ISAS onde teve a VII Feira – Rua Antenor Moreira Pinho, 75, Jardim Acácia – Feira de Santana.