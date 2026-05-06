OAB cogita pedir intervenção do TJ no cartório das varas de família em Feira

O Cartório Integrado das Varas de Família, em Feira de Santana tem um acervo de mais de 13 mil processos, e há uma entrada mensal de 500 a 600 ações judiciais. Os advogados feirense reclamam da lentidão na expedição dos alvarás. Esta semana, a OAB de Feira, através da presidente Lorena Peixoto, reuniu-se com a diretora do Cartório, Monalisa Ferreira, para tratar do assunto. No encontro, a presidente da OAB Feira levantou a hipótese de solicitar uma intervenção do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) para sanar os atrasos na expedição dos alvarás – cujo prazo deveria ser, sempre, tratado como urgência.

A advocacia feirense está enfrentando dificuldades quanto à expedição de alvarás pelo Cartório Integrado das Varas de Família. O assunto foi tratado durante reunião realizada, na última semana, entre a presidente da OAB Subseção Feira de Santana, Lorena Peixoto, e a diretora do cartório, Monalisa Ferreira.

A diretoria do Cartório, no entanto, afirma que que os alvarás estão sendo expedidos em menos de 30 dias. Segundo ela, a expedição segue uma ordem cronológica.

Conforme relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há um déficit de 6 (seis) servidores no cartório. Atualmente, há apenas dois servidores.