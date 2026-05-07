Com apoio do Grupo Nobre, acontece hoje evento sobre “doenças raras” no Nordeste

Acontece hoje, no auditório da Secretaria de Educação de Feira de Santana, a 2ª edição do Cenário das Doenças Raras no Nordeste.

O evento, promovido pela Casa Hunter, com apoio local do grupo empresarial Nobre, dono de hospital e faculdade de Medicina em Feira. A Casa Hunter é uma entidade criada ha cerca de 10 anos, em São Paulo, autodenomina da com sem fins lucrativos.

Segundo a organização do evento, a iniciativa reúne pacientes, familiares, profissionais de saúde, gestores públicos e entidades representativas, fortalecendo a rede de atenção integral e promovendo a troca de experiências e conhecimentos.

Durante o evento, serão debatidos desafios, propostas e soluções voltadas ao ecossistema da saúde para pessoas com doenças raras. Os resultados e encaminhamentos construídos ao longo da programação serão sistematizados e apresentados ao final do encontro. Esse material servirá de base para discussões em nível nacional, durante a 11ª edição do Cenário das Doenças Raras no Brasil, que acontecerá em junho, em São Paulo.