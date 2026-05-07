Elsimar Pondé assume coordenação de jornalismo da TransBrasil FM/Feira

O jornalista e radialista Elsimar Pondé assume a coordenação de jornalismo da rádio TransBrasil FM Feira de Santana, emissora do Grupo Lomes de Comunicação, conglomerado radiofônico composto por 14 emissoras, presente nos estados da Bahia e Sergipe. O profissional, que integra o grupo desde agosto de 2018, também apoiará as operações do portal T Notícias.

Com 30 anos de experiência completados em 2026, Elsimar Pondé começou no jornalismo na Rádio São Gonçalo em 1996. Também acumula passagens pelas rádios Subaé AM (2000 e 2010), Sociedade News, Princesa FM e Povo. Foi correspondente de Feira de Santana e região na Rádio Sociedade da Bahia.

No Grupo Lomes de Comunicação, atuou na rádio Jovem Pan, na ex-licenciada do grupo, Radio Globo, onde comandou o semanal “Papo de Sábado com Pondé” e atualmente ancora na rádio TransBrasil FM o programa Transnotícias, ao lado do jornalista João Guilherme Dias e o Jornal BandFM Feira de Santana, na Band FM, também ao lado de João Guilherme e Rivaldo Ramos.

Além da vasta experiência no radiojornalismo, Pondé também já chefiou a Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, atuou como repórter, apresentador e coordenador da TV Olhos D’Água, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), além de ter atuado na produção executiva da TV Subaé e na reportagem da TV Aratu.

No jornalismo online, foi repórter e editor do site FSOnline e também do Blog da Feira, além de colaborador do Blog do Velame e dos sites Viva Feira e Bahia na Política. “Me sinto feliz e honrado por assumir uma função de tamanha relevância no Grupo Lomes de Rádio, onde ingressei há quase uma década. Tenho certeza que juntamente com toda equipe seguiremos produzindo conteúdo relevante com compromisso e responsabilidade”, disse o profissional.